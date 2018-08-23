وفيات الخميس 23 أغسطس 2018

أمينة يوسف عبدالله السيف القطان، زوجة حامد عبدالله عبداللطيف الملحم، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: السرة، ق6، ش حمد الرومي، م6، «ديوان الملحم»، للنساء: مبارك العبدالله، ق1، ش115، م30، ت: 97870773 – 25382886.

ثالثة داود حسين، أرملة منصور يوسف حسين العطار، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية الجعفرية، مسجد الإمام الصادق، للنساء: حسينية صاحب الزمان، الرميثية، ق12، ش121، م9، ت: 92294914 – 99696004.

فاطمة عطية راشد الرشيدي، أرملة ماطر مناور الجسار، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء المقبرة فقط، للنساء: عبدالله مبارك، ق6، ش616، م7، ت: 99991664 – 99856370.

مساعد سليمان سلطان العامر، «68 عاماً»، شيع، للرجال: أشبيلية، ق3، ش312، م17، للنساء: جليب الشيوخ، ق4، ش335، م24، ت: 66688223 – 99777653.

صالح عواد جدعان السعيد، «84 عاماً»، شيع، للرجال: العمرية، ق4، ش109، م23، «ديوان السعيد»، للنساء: العمرية، ق2، ش6، م5، ت: 99991765 – 94944484.

صالح مروي صالح العازمي، «49 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق1، ش5، م623، للنساء: ضاحية علي صباح السالم، ق3، ش13، م3، ت: 94477738 – 50666047.

محمد وليد خالد شهاب، «4 سنوات»، شيع، للرجال: الدعية، «حسينية بوحمد»، للنساء: القادسية، ق4، ش41، م5، ت: 96077002 – 97948199.

منيرة فرحان محمد العازمي، أرملة صالح مبارك العازمي، «80 عاماً»، شيعت، جابر العلي، ق3، ش27، م27، ت: 99800839 – 99782506.

أحمد عبدالعالي حسن الرامزي، «93 عاماً»، شيع، للرجال: المنصورية، ق2، ش29، م13، مقابل الدائري الثاني، «حسينية آل ياسين»، للنساء: القرين، ق3، ش33، م44، مقابل المطافئ، «الحسينية الكوثرية»، ت: 97313193 – 50222854 – 97179956.