قنصلية #الكويت بلوس انجلوس تدعو المواطنين الى الحذر من إعصار (لين)

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دعت القنصلية العامة للكويت في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الاميركية، اليوم الخميس، جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في المناطق الواقعة بالقرب من المسار المتوقع لإعصار «لين» إلى أخذ الحيطة والحذر.

واكدت القنصلية في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية نسخة منه ضرورة اتباع المواطنين الكويتيين الإرشادات الصادرة من السلطات المحلية حفاظا على سلامتهم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار متابعتها لتطورات الأحوال الجوية واعصار «لين» المتوجهة صوب جزر هاواي وحرصها على سلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين في المناطق الواقعة بالقرب من الاعصار. كما دعت جميع المواطنين إلى التواصل معها مباشرة عند حدوث أي طارئ على مدار الساعة على خط الطوارئ: +13102793644 وكانت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أعلنت أمس الأربعاء استمرار اقتراب الإعصار (لين) من أرخبيل جزر هاواي.

وأوضحت الهيئة في بيان أن سرعة الرياح القصوى للإعصار تقترب من 155 ميلا في الساعة وأنه لا يزال من المتوقع أن يكون إعصارا خطيرا خصوصا عند اقترابه من الجزر. وقالت إن إعصار (لين) كان على بعد 320 ميلا إلى الجنوب الشرقي من هيلو قبل ظهر أمس الأربعاء.