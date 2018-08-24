رياضة

تركي آل الشيخ: الحمدلله أنا بخير

سكاي نيوز
منذ 4 دقائق
أضف تعليق

طمأن رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي بعد دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

وقال آل الشيخ على صفحته الشخصية على فيسبوك: “الحمدلله أنا بخير … وأول واحد في حفل إنطلاقة الدوري إن شاء الله..”

وكان آل الشيخ قد أثار قلق متابعيه بمنشور على فيسبوك قال فيه: “أنا داخل المستشفى النهاردة عشان كده حبيت أودعكم بالبوستات دي.

وداعب رئيس هيئة الرياضة السعودية المتابعين بمنشور آخر بالقول:  “خلي عندكم مبادئ وقيم وروح رياضية وادعوا لي”

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “سلامتك تركي آل الشيخ” بكثافة موجهين له الدعاء بسرعة اكتمال شفائه والعودة من جديد.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق