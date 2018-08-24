تركي آل الشيخ: الحمدلله أنا بخير

طمأن رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي بعد دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

وقال آل الشيخ على صفحته الشخصية على فيسبوك: “الحمدلله أنا بخير … وأول واحد في حفل إنطلاقة الدوري إن شاء الله..”

وكان آل الشيخ قد أثار قلق متابعيه بمنشور على فيسبوك قال فيه: “أنا داخل المستشفى النهاردة عشان كده حبيت أودعكم بالبوستات دي.

وداعب رئيس هيئة الرياضة السعودية المتابعين بمنشور آخر بالقول: “خلي عندكم مبادئ وقيم وروح رياضية وادعوا لي”

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “سلامتك تركي آل الشيخ” بكثافة موجهين له الدعاء بسرعة اكتمال شفائه والعودة من جديد.