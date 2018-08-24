وفاة وافد قفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف

صرح المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بأنه عند الساعة 8:10 دقائق من صباح اليوم الجمعة باشر رجال الأمن السعوديين حادثة إقدام أحد الوافدين على القفز من سطح #المسجد_الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي مما نتج عنه وفاته فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج، وقد تم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة ولله الحمد، ولا زالت إجراءات الضبط والاستدلال مستمرة.