ناسا تمنحك فرصة لالتقاط “سيلفي في الفضاء”

هل تلتقط صور السيلفي في كل مكان تذهب إليه؟ أمازلت تبحث عن مكان جديد وغير معتاد؟.حسنا، وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ترشح لك أماكن كثيرة خارج الكرة الأرضية، دون أن تبرح مكانك.

فبفضل تطبيق أصدرته الوكالة على متجري “غوغل” و”أبل”، يمكن لمحبي الصور الذاتية أو كما يطلق عليها “السيلفي”، أن يروا كيف يظهرون في بدلة الفضاء خارج الأرض دون المرور بتدريب صارم.

ويشرح مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تطبيق NASA Selfies الجديد بأنه يلتقط صور سيلفي في بدلة فضائية افتراضية، تظهر أمام مواقع كونية رائعة، مثل السديم الجبار أو وسط مجرة درب التبانة.

وبكل بساطة يمكنك اختيار الخلفية الملائمة، والتقاط الصورة قبل مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتوي التطبيق على 30 خلفية متنوعة، كلها صور حقيقية للفضاء التقطها تلسكوب “سبيتزر” الفضائي، الذي يحتفل بعيده الخامس عشر السبت.