وفيات الجمعة 24 أغسطس 2018

صقر سلمان يوسف الغانم، (40 عاماً)، شيع، للرجال: ديوان الغانم، الفيحاء، ق2، ش20، م11، للنساء: بيان، ق6، ش1، م24، ت: 22575939.

لافي مطلق فديع العدواني، (77 عاماً)، شيع، للرجال: ديوان العداوين، العمرية، مقابل نادي التضامن، للنساء: صباح الناصر، ق5، مقابل صالة السهو المطيري، ت: 60666210 – 99967899.

حسين محمد حسين طالب الملا، (83 عاماً)، شيع، للرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، للنساء: هدية، ق4، ش3، م62، ت: 65906616 – 99963499.

بسام محمد عبدالرحمن العصفور، (49 عاماً)، شيع، للرجال: كيفان، ق2، ش25، م4، للنساء: العديلية، ق1، ش12، م8، ت: 66887744.

ناصر علي مطلق بن بحلق، (69 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر غد السبت، للرجال: بيان، ق8، شارع الأول، ج2، م1، للنساء: بيان، ق8، شارع الأول، ج4، م20، ت: 65151519 – 97979202.

حليمة خدادة سفر خدادة، أرملة خضير عباس عزيز، (81 عاماً)، التشييع التاسعة صباح غد السبت، للرجال: مسجد الإمام الباقر، الزهراء، ق1، ش212، للنساء: السلام، ق6، ش613، م21، ت: 98886919 – 99891300.

فلاح عيد سالم بن عايش العازمي، (92 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر غد السبت، بمقبرة صبحان، الرقة، ق2، ش1، م365، ت: 99885207 – 99803163.