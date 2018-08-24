تركيا.. ارتفاع عدد الموقوفين في قضية إطلاق النار على السفارة الأمريكية إلى 4

ارتفع عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات الجارية في قضية إطلاق النار على السفارة الأمريكية بالعاصمة التركية أنقرة، إلى 4 أشخاص، بعد توقيف شخصين آخرين، اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر أمنية تركية، أن الشرطة أوقفت شخصين على صلة بالموقوفين “أحمد جليك تان”، و”عثمان غونداش”، الذين اعترفا بتنفيذ حادثة إطلاق النار على السفارة.

وأضافت أن التحقيقات مستمرة مع جميع الموقوفين للكشف عن جميع تفاصيل الحادث، وأن عدد الموقوفين مرشح للارتفاع.

وذكرت المصادر أنه تم تمديد مدة توقيف “جليك تان” و”غونداش”.

والإثنين الماضي، تعرضت السفارة الأمريكية في أنقرة، لإطلاق نار من سيارة، لم تسفر عن خسائر بشرية واقتصرت على بعض الأضرار المادية.

وأشار بيان صدر عن ولاية أنقرة، إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على “أحمد جليك تان”، و”عثمان غونداش”، الذين اعترفا بتنفيذ الحادثة.

وأوضحت أن “التحريات أظهرت أن الشخصين المذكورين من أصحاب السوابق، ولديهما سجل جنائي حافل بالجرائم بدءًا من تعاطي المخدرات وصولًا إلى سرقة السيارات”.