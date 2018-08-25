معالم عربية ضمن قائمة مجلة “تايم” لأعظم 100 مكان في العالم

في قائمتها لأعظم 100 مكان في العالم جمعت مجلة «تايم» الأميركية مجموعة ضخمة ومتنوعة من الوجهات السياحية والمتاحف والمكتبات والمطاعم والحدائق والجسور والحدائق الترفيهية التي يجب على الإنسان رؤيتها، ووصفت تلك الأماكن بأنها تمثل أحدث التيارات في السياحة العالمية وأنها تمنح زوارها «تجارب غير عادية».

القائمة ضمت معالم من ست قارات و48 بلدا حول العالم من تكساس وفلوريدا إلى الدنمارك والصين وفيتنام، وعددا من المنشآت العربية، منها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ومتحف اللوفر أبوظبي ومكتبة القرويين بالمغرب وفندق ماريوت مينا هاوس بالقاهرة.

وأشارت المجلة إلى أنها اعتمدت في اختيار الأماكن في القائمة، على ترشيحات من محرريها ومن مراسليها حول العالم وأيضا على تفضيلات خبراء في مجال السياحة، ثم تبعت ذلك بتقييم كل موقع على حدة حسب استيفاء عدد من العناصر فيها، مثل الجودة والتجديد والابتكار والاستدامة والتأثير.

ويوفر إثراء، الذي يمثل مظلة «أرامكو السعودية» الإبداعية في مجال المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، فضاءً ملهماً للارتقاء بنمط حياة رواده، مع التركيز على دعم المواهب الوطنية والمحتوى المحلي.

ويشتمل المركز على عدة مكونات رئيسية، منها قاعة كبرى للفعاليات بمساحة تقدّر بـ1600 متر مربع مخصصة للفعاليات الفنية والثقافية الهامة، ومتحف برؤية بانورامية لإعادة اكتشاف الثقافة السعودية في رحلة تاريخية عبر 4 معارض فنية، يركز كل منها على نطاق معيّن من التعبير والفهم الثقافي، ينطلق فيها الزائر بدءاً من الفن السعودي المعاصر، ثم الهوية والتراث السعودي، مروراً بالفن والحضارة الإسلامية، وانتهاءً بالتاريخ الطبيعي لشبه الجزيرة العربية.