أمطار غزيرة تغمر مدينة رئيسية في هاواي بسبب الاعصار “لين”

قال مسؤولو الطوارئ ان الاعصار (لين) تسبب اليوم الجمعة في هطول أمطار غزيرة غمرت البلدة الرئيسية في جزيرة (بيج ايلاند) بهاواي.

وقال المسؤولون ان المياه غمرت مدينة (هيلو) البالغ عدد سكانها 43 الف نسمة وقامت قوات الحرس الوطني ورجال الاطفاء بانقاذ ستة اشخاص من أحد المنازل التي غمرتها المياه بينما تم انقاذ خمسة سياح من كاليفورنيا من منزل اخر.

وسقط ما يصل إلى 89 سنتيمترا من المياه على الجزيرة خلال ال 48 ساعة الاخيرة مما تسبب في انهيارات أرضية أدت إلى إغلاق الطرق.

وقال خبراء الارصاد الجوية انه من المتوقع ان تتحول العاصفة من الدرجة الثانية الى الغرب يوم السبت قبل أن تصل الى جزيرة (أواهو) الاكثر كثافة سكانية في هاواي مما يتسبب في عاصفة كبيرة ورياح عاتية وامطار غزيرة.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة مع حاكم هاواي ديفيد ايجه وأكد مجددا أن الحكومة الفيدرالية “ملتزمة تماما بمساعدة الولاية في جهود الاستجابة والإنعاش المتعلقة بإعصار لين” حسبما أعلن البيت الأبيض.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الامريكية قالت في وقت سابق اليوم ان الاعصار (لين) الذي كان يتحرك ببطء نحو جزر هاواي قد تراجع إلى عاصفة من الدرجة الثانية.