“تأثير رونالدو” يرفع القيمة السوقية ليوفنتوس إلى أكثر من مليار يورو

تخطت القيمة السوقية لنادي يوفنتوس الإيطالي عتبة المليار يورو للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة قبل 17 عاما، وذلك بفضل ما تعتبره الصحافة المحلية “تأثير رونالدو”، النجم البرتغالي الذي انضم لصفوفه هذا الصيف.

وأوضح موقع “كالتشيو اي فينانسا” الإيطالي المتخصص بأداء أندية كرة القدم الإيطالية في أسواق الأسهم، أن سعر سهم النادي المتوج باللقب المحلي في المواسم السبعة الأخيرة، بلغ 1,024 يورو عند نهاية التداولات في بورصة ميلانو مساء الجمعة.

وبذلك، وصلت القيمة السوقية لنادي السيدة العجوز إلى مليار و31 مليون يورو، وهي الأعلى منذ إدراج النادي في سوق الأسهم عام 2001.

وأوضح الموقع أن ارتفاع هذه القيمة “بلغ أعلى مستوياته هذا الصيف بدءا من حزيران/ يونيو، مع بدء التقارير عن احتمال قدوم كريستيانو رونالدو”.

وأشار الموقع الى أنها المرة الأولى التي تنهي فيها أسهم يوفنتوس التداولات فوق حاجز يورو واحد للسهم منذ 31 أيار/ مايو 2002، موضحا أن قيمة الأسهم ارتفعت بنسبة 55,15 بالمئة منذ الأول من تموز/ يوليو.

وبدأت التقارير بشأن احتمال انتقال رونالدو من ريال مدريد الإسباني الى يوفنتوس بالتواتر بين أواخر حزيران/ يونيو وأوائل تموز/ يوليو، واكتسبت زخما إضافيا بعد إقصاء منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، بالخسارة أمام الأوروغواي (صفر-2) في 30 حزيران/ يونيو.

وأعلن النادي الملكي الإسباني في العاشر من تموز/ يوليو رسميا انتقال أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الى النادي الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو