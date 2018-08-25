“الطيران المدني” الكويتي توجه انذارا نهائيا لـ”الخطوط الوطنية” لتعديل أوضاعها

قالت الادارة العامة للطيران المدني اليوم السبت انها وجهت انذارا اخيرا ونهائيا الى شركة (طيران الخطوط الوطنية) بتعديل أوضاعها قبل تاريخ الخامس من الشهر المقبل بشأن حالات تأخير وإلغاء الرحلات.

وأضافت الادارة في بيان صحفي انه في حال تعذر وفاء الشركة بالالتزامات فستقوم الادارة بتعليق شهادة المشغل الجوي الخاصة بالشركة ابتداء من السادس من الشهر المقبل مدة ثلاثة أشهر في إجراء أولي وإلزامها بكل الالتزامات المالية والقانونية للمسافرين ومن ثم إلغاء دائم في حال عدم القيام بالاجراءات التصحيحية اللازمة.

وأوضحت انها قامت بالتحقيق بشأن حالات تأخير وإلغاء الرحلات ومن ثم تمت مراسلة الشركة المعنية وتوجيه أكثر من تنبيه لهم بهذا الشأن مضيفة انها عقدت اجتماعا يوم الخميس الماضي لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد مع الشركة بتاريخ الاول من الشهر الحالي وما آلت اليه العمليات التشغيلية للشركة في الأشهر الماضية وأثرها على حركة النقل الجوي وحقوق المسافرين.

وأكدت الادارة لجميع المسافرين أنها تضع نصب أعينها أمنهم وسلامتهم وحقوقهم وانها لن تألو جهدا لضمان ذلك مضيفة انها ستقوم بمتابعة التزام الخطوط الوطنية بترتيب عودة جميع المسافرين الى ارض الوطن اما على رحلاتها او رحلات شركات طيران اخرى وفق التزاماتها التعاقدية بموجب عقد النقل الجوي مع المسافرين.

وقالت أن هذا يأتي انطلاقا من دور الإدارة العامة للطيران المدني بالحفاظ على أمن وسلامة وحقوق المسافرين وضمان نجاح وإستمرار حركة النقل الجوي في دولة الكويت مشددة على التزامها في التعامل مع هذه الأزمة بأعلى درجة من المهنية وسلكت المسلك القانوني وتدرجت بتطبيق الإجراءات حسب المنصوص عليه بالقوانين والتشريعات والأنظمة المحلية.