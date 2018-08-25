صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنكليزي

قاد المصري محمد صلاح، اليوم السبت، فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على ضيفه برايتون بهدف نظيف في الجولة الثالثة للدوري الإنكليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

ارتفع رصيد ليفربول، بهذا الفوز، إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب ليفربول الذي استغل عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وبادل المنافس الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.

في المقابل، مال أداء برايتون للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة للخروج بأقل الخسائر الممكنة.

وجاءت الدقيقة 23 لتشهد الهدف الأول لليفربول عندما مرر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الكرة إلى صلاح سددها مباشرة في المرمى.

وبعدها بحث لاعبو برايتون عن فرصة إدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه برايتون عن التعادل، كثف لاعبو ليفربول من هجماتهم في محاولة لتسجيل هدف ثانٍ، لكن لم تتغير النتيجة.