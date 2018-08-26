الرامي منصور الرشيدي يقتنص أول ذهبية للكويت في #اسياد_جاكرتا

حقق بطلنا منصور الرشيدي، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية في منافسات الرماية بدورة الألعاب الآسيوية «آسياد» المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وهي أول ميدالية للكويت ضمن منافسات الدورة الحالية.

وحل الرشيدي في المركز الأول بعدما أصاب 52 طبقًا من 60 طبقًا، وجاء بعده لاعب الصين الذي حصل على الميدالية الفضية، ثم لاعب دولة الإمارات الشقيقة الذي حل ثالثا وحصد الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الرماية سيدات، أنهت البطلة الكويتية إيمان الشماع المنافسات في المركز الرابع بعد أداء مشرف، حيث تلت في الترتيب لاعبات تايلاند، والصين، وكوريا الجنوبية.

وصعدت الشماع إلى الدور النهائي بعد احتلالها المركز السادس بالدور التمهيدي لليوم الثاني بمجموع أطباق 115 طبقا، ومجموع نقاط 0.920 ضمن منافسات الرماية بدورة الألعاب الآسيوية.

وفي منافسات الكاراتيه، حجز اللاعب علي عبدالعزيز ميدالية أخرى للكويت عقب صعوده للنهائي في وزن 67 كيلو غرام، فيما خسر لاعبنا عبدالله شعبان من لاعب كازاخستان.

وانطلقت السبت 18 أغسطس الجاري على ملعب جيلورا بونغ كارنو في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، دورة الألعاب الآسيوية الـ18، بمشاركة 15 ألف رياضي من 45 دولة عضوة في المجلس الأولمبي الآسيوي، حيث يتنافس اللاعبون في الدورة التي تستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل في 40 لعبة رياضية.

وشارك وفد الكويت تحت العلم الكويتي بعد رفع اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف مؤقتا عن الكويت، وذلك قبيل إنطلاق البطولية بيومين.