المعهد العالي للفنون المسرحية يستعد للموسم الدراسي الجديد

استمرارا لدورة الرائد في الحركة الفنية بالكويت والخليج العربي، يبدأ المعهد العالي للفنون المسرحية في قبول دفعة جديدة من الطلاب الجدد للعام الدراسي 2018/2019، حيث يبدأ التسجيل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9/9/2018 حتى يوم الخميس الموافق 13/9/2018.

وفي هذا الصدد، أكد العميد المساعد للشؤون الطلابية والخدمات المساندة د. راجح المطيري في تصريح صحافي أنه ستقام ورش تدريبية للمتقدمين تستمر خلال يومي السبت والأحد 15، 16 سبتمبر 2018، على أن تجرى اختبارات القبول خلال أيام 17، 18، 19 سبتمبر 2018 برئاسة رئيس القسم المختص وعضوين من القسم، لتعلن بعدها نتائج القبول يوم الخميس الموافق 20/9/2018 استعدادا لبدء الدراسة للفرقة الأولى يوم الأحد الموافق 23/9/2018.

وأضاف المطيري أن الأولوية في القبول للكويتيين، كما يسمح بالقبول لأبناء الأم الكويتية، أما الطلاب من الدول العربية الشقيقة فيشترط حصولهم على منحة دراسية من دولهم. ولتحقيق الانضباط في العملية التعليمية، مؤكدا أنه لن يسمح بقبول الموظفين دون حصولهم على موافقة ديوان الخدمة المدنية بمنحهم إجازة دراسية طوال فترة الدراسة.

وأشار المطيري إلى أنه تولى تنسيق الجداول الدراسية بمعاونة رؤساء الأقسام، كما تولى توزيع القاعات الدراسية على المحاضرات لتبدأ الدراسة في موعدها المقرر، بالإضافة إلى مخاطبة جهات الاختصاص بوزارة التعليم العالي لتلبية متطلبات العام الدراسي الجديد، بما يضمن توفير المناخ الملائم للطلاب والأساتذة.

يذكر ان المعهد العالي للفنون المسرحية يضم أقساما علمية اربعة: (التمثيل والإخراج، الديكور، النقد والأدب) بالاضافة الى قسم التلفزيون الذي سيقوم بتخريج اول دفعة له هذا العام، وهو القسم الفريد من نوعه في المنطقة العربية.