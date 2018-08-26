عيسى رمضان: تخف الرطوبة الثلاثاء والأربعاء وتعود الخميس.. والمنطقة قد تتعرض الى جفاف هذا العام

توقع خبير الارصاد الجوية عيسى رمضان ان تخف الرطوبة المسائية يوم الثلاثاء والأربعاء وتعود الرطوبة لتزيد من مساء الخميس المقبل وخلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

وتوقع ايضا خلال تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر ان تبدأ أمطار الموسم المقبل منتصف شهر أكتوبر وتكون أمطارها حول معدلاتها الطبيعية اي ليست غزيرة ومستمرة كالسنوات الماضية بل تكون متقطعة وبعضها غزير مما يسبب سيول في بعض المناطق ومناطق أخرى تكون شحيحة و قد تتعرض المنطقة بشكل عام إلى جفاف !

وقال رمضان ان دلق سهيل بالشمال الغربي هذا العام وبعدها بأيام دار الهوا كوس. واكد ان لا علاقة لنجم يبتعد الاف السنين الضوئية بالموسم المطير وإنما إذا بدأت رياح الكوس مبكرا فهذا يعني إن المنخفضات الجوية المطيرة ستزيد ومنها تزيد فرصة الامطار أو تكون بمعدلاتها.