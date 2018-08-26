مرزوق الغانم: لن أشكر من يقتل القتيل ويمشي في جنازته ويسعى لعودة الإيقاف الرياضي

هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، برفع الإيقاف المؤقت عن الرياضة الكويتية، متمنيا أن يتحول إلى رفع دائم كما حصل بكرة القدم.

وأضاف الغانم خلال مؤتمر صحفي في مجلس الأمة، أن القيادة السياسية وعلى رأسها سمو الأمير وسمو ولي العهد والشباب الرياضي المخلص هم وراء رفع الإيقاف الرياضي.

وأكد الرئيس الغانم في تصريحه أنه لن يشكر من يقتل القتيل ويمشي في جنازته ويسعى لعودة الإيقاف الرياضي.

وأضاف الغانم أن الحملات المأجورة لن تثنينه عن مواقفه التي انتخبه من أجلها الشعب نائباً ومن ثم رئيساً.

وتابع الغانم أن الشيخ ناصر الصباح ألجم وأوقف من تسبب بالإيقاف الرياضي.. وكاشف كل ما يدور.

وقال الرئيس الغانم: «للذين حضروا اجتماع لندن بشقة أحد الهاربين يوم الجمعة الماضي مع أحد النواب.. حملاتكم المأجورة لا تهز شعرة فيني ومستمر في التصدي لكل من يريد بالكويت السوء».

وأشار الغانم إلى أن الجميع يعرف من تسبب في الإيقاف الرياضي بدءا من صاحب السمو الذي قالها في أكثر من مناسبة انتهاء بأصغر مواطن كويتي.