فيسبوك يحذف حسابات قيادات عسكرية من ميانمار

ألغت شركة فيسبوك، الاثنين، حسابات شخصيات عسكرية من ميانمار، من على فيسبوك وتطبيق إنستغرام، مشيرة إلى أن ذلك “لمنع نشر الكراهية والتضليل”.

وقالت فيسبوك: “حذفنا 20 فردا ومؤسسة من ميانمار من فيسبوك- منهم الجنرال مين أونغ هلاينغ القائد الأعلى بالجيش، وشبكة مياوادي التلفزيونية التابعة للجيش”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت الشركة في تدوينة مصغرة: “نلغي 18 حسابا على فيسبوك وحساب واحد على إنستغرام، و52 صفحة على فيسبوك يتابعها نحو 12 مليون شخص”.

وقال موقع فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، إنه منع 46 صفحة و12 حسابا من المشاركة في أنشطة منسقة “زائفة” على فيسبوك.