بنك مصر يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من الخارج

قال نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي، لرويترز إن مصرفه يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية خلال السنة المالية 2018-2019.

وتبلغ محفظة القروض والاتفاقيات الخارجية لبنك مصر نحو 4.16 مليار دولار، وفقا لما ذكره المغربي في مايو أيار.

وقال المغربي في رسالة إلكترونية لرويترز اليوم “750 مليون دولار القروض الخارجية المستهدفة لبنك مصر خلال 2018-2019″، وهي السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز.

ولم يخض المغربي في تفاصيل بشأن المؤسسات والبنوك الدولية التي يتفاوض معها البنك للاقتراض.