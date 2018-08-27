“التجارة”: “مكافحة غسل الاموال” اصدرت 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة في يوليو

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ان إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التابعة لها اصدرت 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في يوليو الماضي.

واضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لتسع شركات عقارية وانذارا لشركة صرافة واخريين لشركتي مجوهرات.

واوضحت ان التدابير تضمنت ايضا امرا بالزام 55 شركة عقارات واربع شركات صرافة وأربع شركات تأمين و25 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الادارات المختصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 52 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 35 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و16 شركة مجوهرات.

ولفتت إلى ان (مكافحة غسل الاموال) قامت بتحديث بيانات 67 ترخيصا موزعة على 51 شركة عقارية و16 شركة مجوهرات.

وفي سياق اخر قالت الوزارة في ذات البيان ان (مكافحة غسل الاموال) قامت بتطبيق تدقيقا مكتبيا على 70 رخصة موزعة على 40 شركة عقارية واربع شركات صرافة و26 شركة مجوهرات كما قامت بالتدقيق ميدانيا على خمس منشآت تجارية لنشاط العقار.

واضافت ان الادارة نظمت ورشة عمل اخيرا بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية بعنوان (التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب) بغية رفع كفاءة وقدرات العاملين في الادارة لمواجهة تعقيدات هذه الجريمة.