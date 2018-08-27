التحالف العربي: مليشيا الحوثي أطلقت 5 صواريخ باليستية خلال موسم الحج

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الإثنين ان مليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت خمسة صواريخ باليستية باتجاه السعودية خلال موسم الحج.

واتهم المتحدث باسم التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض اليوم بعض المسؤولين الأمميين باتخاذ مواقف غير حيادية بشأن الصراع باليمن.

واضاف العقيد المالكي “نستغرب بعض البيانات الصادرة عن المسؤولين الأمميين ونعلم أن هناك ضغوطا من قبل المليشيا الحوثية على المنظمات الأممية” مؤكدا ان بعض المسؤولين الامميين اتخذوا مواقف خاطئة بسبب مزاعم باطلة.

وذكر أنه “لا تزال المنافذ الإغاثية في اليمن الجوية والبحرية والبرية تعمل بكامل طاقتها” مطالبا المنظمات الأممية بعدم السكوت عن انتهاكات الحوثيين.

وكشف عن أن التحالف العربي رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ لدخول المساعدات إلى اليمنيين مؤكدا إعطاء تصريحين لسفينتين ادعت مليشيا الحوثي الانقلابية تعطيلهما.

وعلى صعيد الوضع الميداني قال المالكي إن الجيش الوطني يحقق تقدما في جبهتي الحديدة وصعدة.

واشار إلى أن المليشيات تستغل المناطق المحمية بموجب القانون الدولي وتستخدم المدنيين لتجنب استهدافات التحالف مبينا ان الحوثيين يستخدمون سجنا لتدريب إرهابيين وقناصة في أماكن سكنية.

واكد العقيد المالكي أن التحالف يواصل تحييد منصات الصواريخ الباليستية للمليشيات الحوثية المدعومة من ايران.