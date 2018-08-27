“الخدمات الكويتية”: استقبال طلبات الخدمات الهاتفية بمناطق مشروع “الألياف الضوئية” المرحلة الثانية

أعلنت وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية اليوم الاثنين بدء استقبال طلبات المواطنين للحصول على الخدمات الهاتفية بمناطق مشروع الألياف الضوئية المرحلة الثانية (الفايبر) في عدد كبير من المناطق السكنية والصناعية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الإتصالات والخدمات المساندة بالوزارة راشد الأذينة في تصريح صحفي إن (الخدمات) انتهت من تمديد وتجهيز عدد كبير من مناطق مشروع الألياف الضوئية للمرحلة الثانية (الفايبر) مضيفا أن الوزارة ستقدم الخدمات الهاتفية للمناطق التي شملها المشروع وفقا لجدول زمني.

ودعا المواطنين أصحاب القسائم السكنية والمباني متعددة الأدوار وأصحاب المحلات التجارية الراغبين بالحصول على الخدمات الهاتفية مراجعة المقاسم التابعة لمناطقهم مصطحبين البطاقة المدنية وصورة من إثبات السكن وسداد ما عليهم من مستحقات مالية للوزارة.

وذكر أن الوزارة لا تزال تعمل حاليا على تمديد شبكة الألياف الضوئية في مناطق مدينة (صباح الأحمد) السكنية و(ميدان حولي) و(غرب أبو فطيرة).

وأشار إلى ضرورة قيام سكان هذه المناطق وأصحاب المحلات التجارية بسرعة إزالة المخلفات الانشائية وأي معوقات أمام منازلهم مثل السيارات وغيرها ليتمكن مقاول الوزارة من تمديد الشبكة والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن تمهيدا لتقديم الخدمة.

وأوضح أن مشروع الألياف الضوئية يعد من أهم المشاريع التي تتضمنها خطة التنمية للدولة الرامي الى تحسين الخدمات الهاتفية المتنوعة وتطوير شبكة الإنترنت وفقا للمواصفات العالمية الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات.

وبين الأذينة أن تلك التقنية تتضمن جودة عالية لاسيما في مجال نقل المعلومات ذات السرعة العالية وكفاءة النقل الصوتي المرئي مستقبلا.

وأكد اهتمام الوزارة بالدور الذي تؤديه الاتصالات للنهوض بالدولة وتطوير خدماتها تماشيا مع الرؤية الأميرية السامية المعنية بتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي في المنطقة. (النهاية) م غ ع / أ م ح