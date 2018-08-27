صلاح مهاجمًا اتحاد الكرة: واجهت موقفًا محرجًا.. ومطالبي لكل اللاعبين

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أنه لا يحب الدخول في صراعات مع أحد، لكنه طلب بعض الأمور قبل الانتظام في معسكر منتخب مصر، قبل لقاء النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 لكل اللاعبين، وليس له لوحده، لضمان مزيد من التركيز.

وأوضح صلاح في مقطع مصور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن التشويه أسهل طريقة للتضليل مؤكداً أن ما يطلبه بتوفير حراسة وحماية للاعبين أمر طبيعي في أوروبا الجميع يعلم ذلك.

وأكد أنه في المعسكر الأخير للمنتخب المصري تعرض لموقف محرج بالنوم في السادسة صباحاً لأن أمن الفندق رفض نزوله لصالة المطعم لوجود العديد من الزوار موضحاً أن الحديث عن رفضي اللعب باسم منتخب مصر أمر مرفوض تماماً لأن الجميع يعلم مدى علاقتي بمصر وزملائي وشعب بلادي

وأضاف: ” لم أطلب تمييزاً من اتحاد الكرة ولكنني طلبت حقي وأنا في ليفربول منذ سنة ولم أتحدث عن هذا الأمر من قبل ولكن ليس مقبولاً أن أنام في السادسة صباحاً”.

وتابع: ” أرسلنا خطابات عديدة لاتحاد الكرة ولم يتم الحديث أو الرد وتم تجاهلي تماماً، ولا أريد إقحام اللاعبين ولكن للأسف اتحاد الكرة يكذبني في واقعة طرق باب غرفتي في الرابعة فجراً ووجود زيارات رغم أن جميع اللاعبين والمسؤولين يعلمون ذلك”.

وأشار إلى أن الحديث عن أسلوب محاميه رامي عباس محامي صلاح غير مقبول فالأفضل أن يتم الرد على ما تم طرحه مؤكداً أن الخطابات تم تسريبها بمجرد إعلانه عن الظهور عبر فيسبوك رغم أن هذا الأمر غير قانوني ورغم أن اتحاد الكرة نفى أساساً وصول خطابات.

وأكد أنه يعلم جيداً أن الخطاب الذي تم ترويجه ومكتوب به المدعو محمد صلاح صادر عن اتحاد الكرة ولكنه لن يتوقف كثيراً عن مثل هذه الأمور.