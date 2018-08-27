تقارير إعلامية تتحدث عن اقتراب زيدان من اليونايتد واتصاله ببوغبا ومارسيال لعدم المغادرة

ذكرت مصادر رياضية فرنسية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد الاسباني، اتصل شخصيا بالدولييْن الفرنسييْن في صفوف نادي مانشستر يونايتد بول بوغبا وأنتوني مارسيال وأبلغهابقرب قدومه لتدريب الشياطين الحمر.

ويأتي الحديث عن هذه المعلومات في وقت يبدو فيه أن أيام جوزيه مورينو كمدير فني لمانشستر يونايتد باتت معدودة، في ظل نتائجه المتذبذبة مع النادي وعلاقته المعقدة مع بعض اللاعبين وتصريحات المثيرة للجدل. وقد تحدثت مصادر متطابقة عن احتمال إقالة المدرب السابق لبورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد.

ولاستبداله، وضع ملاك النادي الانكليزي نصب أعينهم على زين الدين زيدان، الذي استقال في شهر يونيو/حزيران الماضي من تدريب ريال مدريد بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مواسم متتالية. ويبدو أن الاتصالات جارية بين الطرفين وأن المدرب الفرنسي مهتمٌ بمغامرة تدريب نادي الشياطين الحمر، لدرجة أن موقع Caught Offside كشف يوم الأحد أن زيدان اتصل باللاعبين الفرنسيين في مانشستر يونايتيد بوغبا ومارسيال لإبلاغهم بقدومه مستقبلا وطلب منهم عدم مغادرة نادي الشياطين الحمر.

وبحسب نفس الموقع فإن اللاعبين تفاعلا إيجابيا مع هذا الخبر، خاصة أن علاقتهما مع مورينو ليست على ما يرام، ما دفع تقارير إعلامية إلى التحدث عن احتمال مغادرة بوغبا إلى برشلونة.