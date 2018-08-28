توتنهام يُظلم مسرح الأحلام.. ويضاعف أزمة مورينيو

ضاعف توتنهام أزمات مضيفه مانشستر يونايتد، بتغلّبه عليه (3-0)، اليوم الاثنين، على ملعب “أولد ترافورد”، في ختام الجولة الثالثة، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف المباراة كل من، هاري كين (ق50)، ولوكاس مورا (ق52) و(ق85).

وبذلك، تجمد رصيد اليونايتد عند 3 نقاط، في المركز الـ13، ليصبح مدربه جوزيه مورينيو، في موقف لا يُحسد عليه، فيما احتل توتنهام المركز الثاني، برصيد 9 نقاط، بفارق هدف واحد وراء المتصدّر، ليفربول.

وكاد فريد يباغت مرمى توتنهام بمحاولة مبكّرة، قبل مرور نصف دقيقة من عمر اللقاء، إلّا أن كرته مرّت بجانب القائم القريب.

ومرت الدقائق التالية بهدوء، حتى الدقيقة 16، عندما أعاد ظهير توتنهام، داني روز، الكرة بشكل خاطئ للوراء، فاقتنصها مهاجم يونايتد، روميلو لوكاكو، ومر من الحارس هوجو لوريس، لكنه ضل طريق المرمى بغرابة.

وبعدها بثلاث دقائق، تلقّى ظهير يونايتد، لوك شو، كرة طويلة في الناحية اليسرى، من زميله جيسي لينجارد، فمرّرها داخل منطقة الجزاء إلى لوكاكو، الذي سدّدها ضعيفة وأمسكها الحارس لوريس.

ومرّة أخرى، خانت اللمسة الأخير لوكاكو، في الدقيقة 25، بعدما مرّت رأسيته بجانب القائم البعيد.

وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 33، عندما سدّد بوجبا من خارج منطقة الجزاء، لترتد الكرة من الحارس لوريس إلى ماتيتش، الذي صوب في جسد المدافع، لتخرج الكرة إلى ركنية.

وتمكّن توتنهام أخيرا من تهديد مرمى يونايتد، في الدقيقة 40، بواسطة الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي كان الحارس الإسباني دافيد دي خيا، لمحاولته بالمرصاد.

ووصلت كرة عرضية من كيران تريبير، إلى ديلي ألي في الناحية اليسرى، بيد أن لاعب مانشستر يونايتد أندير هيريرا، منعه من التسديد من مسافة قريبة.

ومرت الدقائق الأولى من الشوط الثاني، بلمح البرق، فأطلق بوجبا تسديدة من بعيد، ذهبت بجانب القائم الأيمن، ثم أبعد دي خيا عرضية هاري كين، قبل أن يصل إليها لوكاس مورا.

وافتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 50، عبر رأسية متقنة من كين، في الزاوية البعيدة لمرمى دي خيا، إثر ركنية نفّذها تريبير.

وكاد يونايتد أن يرد عبر لوكاكو، الذي انسل من اليسار، لكن الحارس لوريس تصدّى لمحاولته، قبل أن يضيف الفريق اللندني الهدف الثاني سريعًا، بعدما وصلت الكرة إلى إريكسن، في الجهة اليمنى، فأرسلها أمام المرمى ليتابعها مورا في الشباك، بالدقيقة 52.

وكان لا بد لمورينيو من إجراء تبديلات سريعة، فأدخل التشيلي أليكسيس سانشيز مكان هيريرا، فيما اضطر فيل جونز للخروج من الملعب، ليدخل مكانه فكتور لينديلوف.

وشارك البلجيكي مروان فيلايني مكان ماتيتش، وهيّأ لوكاكو برأسه الكرة داخل منطقة الجزاء، إلى لينجارد، الذي أطاح بها نحو المدرجات، فيما هز لينديلوف الشباك من الخلف برأسية قريبة، في الدقيقة 62.

وكاد لينديلوف يزيد مآسي مانشستر يونايتد، عندما أعاد الكرة برعونة للحارس، لكن دي خيا أبعد الخطورة.

وفشل كين في وضع الكرة برأسه في الشباك، من مسافة قريبة، في الدقيقة 67.

وأرغمت الإصابة تريبير على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه سيرج أورييه، فيما أطلق مورا رصاصة الرحمة على يونايتد، بالدقيقة 85، عندما راوغ سمولينج بمهارة، ليرسل الكرة من وضع انفراد، على يمين دي خيا.