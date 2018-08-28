مورينهو يهين مدربي البريميرليج بعد ثلاثية توتنهام

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن الهزيمة التي تعرض لها فريقه بثلاثة أهداف دون رد أمام توتنهام هوتسبير بختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريمرليج”.

وقال مورينيو في تصريحاته عقب: “هل تعلم ماذا تشير إليه النتيجة.. ثلاثة صفر، وأيضًا تعني عدد الألقاب الدورية التي فزت بها هنا.. وهي أكثر من ألقاب جميع المدربين التسعة عشر مجتمعين”.

وتابع: “كان يجب أن تكون النتيجة 2-0 أو 2-1 أو 3-0 لصالحنا بعد نهاية الشوط الأول ثم تغير شيئا ما في المباراة قليلًا ثم أصبحت النتيجة 2-0 لتوتنهام”.