التحكيم السعودي يستعد لتطبيق تقنية الفيديو بالدوري

يستعد التحكيم بالدوري السعودي للمحترفين، لدخول مرحلة جديدة، تزامنا مع خطوات التطوير التي تشهدها المسابقة هذا الموسم، وذلك بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) والتي طبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مونديال روسيا الأخير.

وكان الاتحاد السعودي طبق هذه التقنية الموسم الماضي على سبيل التجربة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين اتحاد جدة والفيصلي.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تقنية تقنية الـ”VAR” على جميع مباريات المسابقة وتجهيز المعدات اللازمة لها، و سيتم نقلها من ملعب إلى آخر حتى تتمكن من تغطية جميع ملاعب الدوري.

و خضع الحكام السعوديون لتدريبات مكثفة في معسكرهم الذي أقيم مؤخرا في إسبانيا، لتجهيزهم فنيا وبدنيا.

وتقتصر تدخلات تقنية حكم الفيديو المساعد، على التأكد من صحة هدف من عدمه، صحة ركلة جزاء، صحة إشهار البطاقة الحمراء وطرد لاعب، ولن يستخدم في البطاقات الصفراء أو التحذير أو تحديد اللاعب المعاقب.