“الصحة” الكويتية تستضيف 19 استشاريا عالميا لاجراء العمليات الدقيقة سبتمبر المقبل

اعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء استضافتها 19 طبيبا استشاريا عالميا شهر سبتمبر المقبل لتشخيص وإجراء العمليات الجراحية للحالات المرضية الصعبة والطارئة ضمن برنامج الاطباء الاستشاريين الزوار بالوزارة.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة مشعل العنزي في تصريح صحفي ان هذه الزيارة تندرج ضمن جدول زيارات اعدته (الصحة) مسبقا لاجراء العمليات الجراحية الصعبة.

وأضاف العنزي ان الوزارة تهدف من هذه الزيارات تحقيق التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة واتاحة الفرصة امام الاطباء الكويتيين للتدرب وتبادل الخبرات وتطوير الاداء الطبي مع الخبرات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة.

وذكر ان الاستشاريين جاؤوا من دول الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا واسبانيا والنمسا وماليزيا والهند والتشيك وجنوب افريقيا مضيفا انهم موزعين على مختلف مستشفيات ومراكز الوزارة.

وأكد ان الاستشاريين متخصصون بجراحة وأمراض القلب وجراحات المخ والاعصاب والحروق وجراحة التجميل وجراحة الأورام والجراحة العامة والعظام والأطفال وامراض سرطان الدم والانف والاذن والحنجرة وطب العيون والامراض الصدرية وطب الخصوبة والاشعة.

وذكر العنزي ان الاستشاريين سيقدمون الرعاية والخدمات الطبية التخصصية بمستشفيات الفروانية والجهراء والرازي وابن سينا والامراض الصدرية ومركز الكويت لمكافحة السرطان ومركز البحر للعيون ومركز الكويت للأمراض الوراثية داعيا المراجعين والمرضى الاستفادة من خبرات الاستشاريين الزائرين.

وبين ان برنامج استقدام الخبرات الطبية العالمية لمناظرة الحالات الدقيقة بمستشفيات الوزارة يؤدي الى تحسين جودة الاداء الفني والطبي بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال تبادل الخبرات والتشاور حول احدث البروتوكولات والسياسات والاساليب العلاجية فضلا عن التواصل العلمي والطبي مع المراكز العالمية والمستشفيات المرموقة.

يذكر ان الزيارات الاستشارية يتم تنظيمها من خلال مجالس الاقسام الطبية التخصصية لاختيار افضل الخبرات العالمية والاستفادة منها.