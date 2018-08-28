وفيات الثلاثاء 28 أغسطس 2018

ورود عبدالرحمن عبدالعزيز الهاشم، أرملة ناصر علي الرومي، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: العديلية، ق3، ش عيسى عبدالرحمن العسعوسي، «ديوان الهاشم»، للنساء: الدعية، ق2، ش30، م6، ت: 55110110.

ياسين عبدالله الراشد، «91 عاماً»، شيع، للرجال: خيطان، ق3، ش إبراهيم بن الأدهم، م185، للنساء: الروضة، ق5، ش57، م36ب، ت: 99769101 – 97155175.

هيا حسن مبارك المطاوعة العجمي، أرملة سعود عبيد بن شلوان العجمي، «83 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة، للنساء: صباح السالم، ق13، ش1، ج5، م28، ت: 25515818.

حمسة سعيد محمد، أرملة عبدالله محمد ناشي القحطاني، «86 عاماً»، شيعت، فهد الأحمد، ق4، ش424، م46، ت: 99656528.

محمد هادي عوض الخثيه، «46 عاماً»، شيع، أشبيلية، ق1، ش102، م9، ت: 66525285.