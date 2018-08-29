فلاي دبي تقيل طيارا بعد نتيجة إيجابية لاختبار الكحول

أقالت شركة فلاي دبي للطيران طيارا جاءت نتيجة اختبار الكحول به إيجابية في نيبال قبل رحلة كان من المقرر أن يقودها إلى الإمارات الشهر الماضي.

وأظهر الاختبار أن مستوى الكحول في دم الطيار أعلى من المقبول قانونا وبالتالي لم يكن مؤهلا لقيادة الرحلة المقررة من كاتمندو إلى دبي في 29 يوليو تموز، وذلك بعدما أبدى أعضاء في الطاقم قلقهم.

وقالت متحدثة باسم فلاي دبي إن الشركة أنهت خدمات الطيار مؤكدة أن سلامة الركاب والطاقم في صدارة أولوياتها.

ولم تعلن الشركة هوية الطيار الذي خضع للفحص قبل صعوده الطائرة.

وكانت فلاي دبي قد أعلنت الشهر الماضي أن الطيار سيواجه إجراء تأديبيا وإن الشركة لا تتساهل مطلقا مع أفراد أطقمها الذين يخرقون اللوائح فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية.

ووصلت الرحلة، التي قادها طاقم بديل، إلى دبي متأخرة عشر ساعات و30 دقيقة عن موعدها.