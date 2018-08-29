(الداخلية) الكويتية: لم نتلق أي بلاغ عن استخدام صاعق كهربائي ضد أحد المدرسين

أكدت وزارة الداخلية الكويتية عدم تلقيها أي بلاغ يتعلق بما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية عن “قيام مساعد إداري بإحدى مدارس محافظة الجهراء باستخدام صاعق كهربائي ضد مدرس بنفس المدرسة مما أفقده وعيه”.

وقالت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأربعاء إنه بعد البحث والتحري تم التأكد بأن مشاجرة حصلت بين مساعد مدير المدرسة وأحد الأساتذة ولم تستخدم فيها أي آلة أو صاعق كهربائي أثناء الشجار وقد تم حل الموضوع وديا بين الطرفين مبينة أنه لم يتم تسجيل أي قضية بهذا الشأن.

ودعت وزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات وإلى الحصول عليها من مصادرها الأساسية.