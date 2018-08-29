الظلام يخيّم على ملعب روسي استضاف كأس العالم لتأخره في دفع فواتير الكهرباء!

انقطعت الكهرباء عن استاد “سمارا”، الذي أقيم خصيصاً لاستضافة بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا هذا العام، جراء التأخر في دفع فواتير الكهرباء.

وقالت شركة سمارا إنرجي، مورد الكهرباء لمدينة سمارا، إنه تم قطع الكهرباء في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، لأن شركة (بي.إس.أو كازان) التي بنت الملعب وسعته 42 ألف مقعد تراكمت عليها ديون حجمها تسعة ملايين و216 ألف روبل (137600 دولار).

وقالت أولغا بيركوفا المتحدثة باسم شركة الكهرباء: “انتظرنا طويلاً وأرجأنا قطع الكهرباء… ولأن (بي.إس.أو كازان) لم تحل مشكلة ديونها تم اتخاذ قرار بقطع الكهرباء”.

ولكن بيركوفا قالت إنه بعد اجتماع داخلي أمس، قررت سمارا إنرجي، إعادة الكهرباء بسبب مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم التي ستقام على استاد سمارا، رغم أنه لم يتضح متى ستسدد شركة (بي.إس.أو كازان) ديونها.

ولم ترد (بي.إس.أو كازان) على طلب بالتعليق.

وسيواجه فريق كريليا سوفيتوف سمارا، فريق أنجي ماختشكالا بالدوري الممتاز الروسي على الاستاد يوم السبت.

ولم يرد كريليا سوفيتوف سمارا على طلب بالتعليق ولكنه كتب على تويتر بعد ظهر أمس يقول إن الكهرباء عادت إلى الاستاد.

واستضاف الاستاد في نهائيات كأس العالم ست مباريات، بينها مباراة دور الثمانية التي فاز فيها المنتخب الإنكليزي على نظيره السويدي 2-0.