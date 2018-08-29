الليرة التركية تواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي منذ انتهاء اجازة العيد

واصلت الليرة التركية انخفاضها لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار رغم جهود البنك المركزي، وبعد خفض وكالة “موديز” تصنيف 20 مؤسسة مالية بالدولة.

وارتفعت العملة الأمريكية 2.6% مقابل نظيرتها التركية إلى 6.4394 ليرة، في تمام الساعة 02:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال المركزي التركي أمس أنه عدل حدود اقتراض المصارف لليلة الواحدة، وهو ما يقيد بشكل فعال السيولة من خلال إنهاء التمويل غير المقيد الذي قدمه البنك منذ الثالث عشر من أغسطس/آب.

وأظهرت بيانات صدرت أمس تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال أغسطس/آب إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، واتسع العجز التجاري للبلاد خلال يوليو/تموز.