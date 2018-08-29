نجم “مدريدي”: كان يجب على رونالدو اتباع أخلاق ميسي

شن رافاييل فان در فارت، لاعب سابق لفريق ريال مدريد الإسباني، هجوما على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب مغادرته النادي الملكي صوب يوفنتوس الإيطالي.

وقال اللاعب الهولندي “كان على رونالدو أن يكون أكثر إخلاصا لفريقه السابق.. كان عليه أن يبقى في ريال مدريد”، حسب ما نقل موقع “سوكر لادوما”.

وأضاف فان دير فارت، الذي سبق وقال إنه يفضل ميسي على رونالدو “هل ترى ليونيل؟ ليونيل لن يغادر برشلونة أبدا.. لن يقوم بهذا الأمر”.

وتابع “لأكون صريحا.. كان على رونالدو أن يتبع ميسي”.

وانتقل رونالدو إلى “السيدة العجوز” هذا الصيف في صفقة مفاجئة، بعد 9 سنوات “تاريخية” قضاها قائد منتخب البرتغال مع ريال مدريد.