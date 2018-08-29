تفاقم أزمة النقل التليفزيوني للدوري السعودي

تفاقمت الأزمة بين الهيئة العامة للرياضة السعودية، والناقل الحصري لدوري المحترفين، اليوم الأربعاء.

وتتمسك الشركة صاحبة الحقوق، بأن يكون النقل مشفرًا عبر التليفزيون، على أن يكون مجانيًا فقط، من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة.

ومن جانبه، ألمح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة، إلى إمكانية منح القنوات التليفزيونية السعودية، حق نقل الدوري مجانًا.

وقال آل الشيخ، في أحدث تغريداته عبر “تويتر”: “التطبيق = نت = مو مجاني.. الجمهور يجب أن يرى مجانا.. هذا توجيه سيدي ولي العهد، لا منة لنا ولا فضل، شوفو لكم حل، وإلا داوود يسخن!”، في إشارة إلى داوود الشريان، مدير القنوات التليفزيونية السعودية.