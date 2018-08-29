مدينة ألمانية تزيل تمثالا ذهبيا للرئيس التركي لأسباب أمنية

قررت المدينة الألمانية (فيسبادن)اليوم الاربعاء ازالة تمثال ذهبي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان لأسباب امنية بعد تنظيم جماعات مؤيدة واخرى معارضة له مساء امس مظاهرات بقيت هادئة وفقا للشرطة.

وقالت حكومة المدينة الواقعة في جنوب وسط ألمانيا في بيان صحفي ان قرار ازالة التمثال الذي تم نصبه الاثنين الماضي في اطار مشروع فني جاء بسبب “عدم قدرة الشرطة على توفير الامن اللازم للتمثال ولمؤيدين ومعارضين للرئيس التركي”.

ووصفت الشرطة الألمانية في بيان اخر المظاهرات التي شهدها الميدان الذي نصب فيه التمثال في اليومين الماضيين بأنها كانت “هادئة واقتصرت في معظمها على مواجهات كلامية بين معسكري المؤيدين والمعارضين للرئيس التركي”.

واثار نصب التمثال الذي بلغ طوله اربعة امتار نقاشا في المدينة الصغيرة التي وافقت حكومتها على نصبه قائلة ان ذلك “لا يتعارض مع حرية الرأي والفن”.

وكانت المدينة افتتحت يوم الخميس الماضي معرض (فيسبادن بيناله) الذي يستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل وينظم في هذا العام تحت شعار (باد نيوز).

يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يزور في نهاية سبتمبر المقبل ألمانيا ويبحث مع رئيسة الحكومة الألمانية انجيلا ميركل ملفات ثنائية ابرزها ازمة اللجوء والاوضاع في سوريا والعلاقات المتوترة بين تركيا وألمانيا.

وتشهد العلاقات بين البلدين منذ محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016 توترا غير مألوف في العلاقات بين برلين وانقرة.