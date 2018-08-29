“زين” الكويتية توقع عقد إعادة تمويل تسهيلات إئتمانية متجددة بقيمة 700 مليون دولار

أعلنت مجموعة زين الكويتية أنها أبرمت اتفاقاً مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية لإعادة تمويل تسهيلات إئتمانية متجددة لمدة خمس سنوات بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، حيث سيعمل هذا الاتفاق على إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي كان تم ترتيبها في العام 2014، علماً بأن هذه التسهيلات سيتم استخدامها للأغراض العامة التي تخدم استراتيجية المجموعة.

وكشفت زين في بيان صحافي أن بنك أبوظبي الأول قام بدور المنسق للتسهيلات الائتمانية، وقام كل من بنك أبوظبي الأول، ومجموعة سامبا المالية بدور مدير الإصدار، وكل من المؤسسة العربية المصرفية، بنك MUFG المحدود- فرع مركز دبي المالي العالمي، بنك كريدي اجريكول، سيتي بنك N.A. فرع لندن، ناتيكسيس فرع مركز دبي المالي العالمي، وبنك الاتحاد الوطني بصفتهم المنظم الرئيسي المفوض، فيما قام البنك العربي PLC بدور المنظم المفوض، وتم تعيين بنك أبوظبي الأول كوكيل لهذا الاكتتاب.

وكشفت المجموعة عن اتمام تغطيه التسهيلات بأكثر من المبلغ المطلوب وهو ما نتج عنه تقليص الالتزام الأصلي لكل بنك عند التوقيع.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي” إن إبرام هذا الاتفاق يعكس الثقة في استراتيجية التحول لمجموعة زين من قبل المجتمع المصرفي الإقليمي والدولي، ولذلك نقدر هذا الدعم المتجدد من المؤسسات المصرفية الإقليمية والدولية في خطط أعمالنا”.

وأضاف قائلًا “تعتبر هذه التسهيلات الإئتمانيه بمثابه دعم لسيوله المجموعة وملاءتها المالية، حيث ستساعدنا في استكشاف المزيد من الفرص وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي مستقبلاً”.