(التربية) الكويتية: نولي اختبارات (TIMSS) العالمية أهمية كبرى

قالت وزارة التربية الكويتية إنها تولي أهمية كبرى لاختبارات (TIMSS) العالمية لتقييم تحصيل الطلبة في المدارس والمقرر عقدها مارس المقبل والتي سيتم بناء على نتائجها تقييم النطام التعليمي.

وأكدت وكيلة الوزارة المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري في تصريح للصحفيين عقب اجتماعها اليوم الاربعاء مع مديري عموم المناطق التعليمية والتعليم الديني اهمية توعية الميدان التربوي وأولياء الأمور بتلك الاختبارات المهمة.

وقالت إن الاجتماع ناقش استعدادات المناطق لاستقبال الطلبة والطالبات مع بدء العام الدراسي الجديد فيما يتعلق بأعمال النظافة والتكييف والكتب وإعداد الهيئة التعليمية والموازنه بين الاعداد داخل مدارس المناطق التعليمية.

واضافت الكندري ان ثمة مقترحا بالالتزام بما ورد من قرارات ديوان الخدمة المدنية في اعداد المكلفين في المطابع والغرف السرية داخل المناطق التعليمية ومراعاة الموازنة في اعداد الوظائف الاشرافية بتوزيعهم بشكل صحيح في مختلف التخصصات وخاصة المدير المساعد الثالث.

واشارت الى ضرورة توزيع منصب المدير المساعد الثالث في المدارس ذات الكثافات الكبيرة التي تزيد عن 27 فصلا أو عن 700 طالب أو في حال حصول المدير المساعد الثاني على اجازة مرضية طويلة.

وأكدت الكندري ضرورة الاهتمام بالتدريب وحث الادارات المدرسية للاهتمام عليه وتحديدا في المناهج الجديدة على أن يعطى التوجيه الفني في المنطقة التعليمية صلاحية تقديم المادة العلمية من خلال تواصلهم مع ادارات المدارس.