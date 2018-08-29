وفيات الأربعاء 29 أغسطس 2018

داود سلطان راشد بورسلي، «78 عاماً»، شيع، للرجال: الشامية، ديوان بورسلي، للنساء: اليرموك، ق4، ش4، ج1، م1، ت: 60799944 – 97111357 – 99964447.

مطلق منصور رباح العنزي، «68 عاماً»، شيع، الفردوس، ق4، شارع إبراهيم الأغلب، م29، ت: 99515185 – 50819115.

سبيكة عبدالله الأحمد، أرملة عبدالله علي الوزان، «96 عاماً»، التشييع التاسعة صباح اليوم، للرجال: ديوان الوزان، الفيحاء، ق4، شارع عبدالعزيز المزيني، م19، للنساء: اليرموك، ق1، ش1، ج1، م26، ت: 99037111 – 22560992.

عبدالوهاب أحمد حسن الصباغه، «28 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية البحارنة، الدعية، للنساء‍: حسينية الهزيم، المنصورية، ت: 50050093 – 50020065.