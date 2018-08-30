“الصحة”: إحالة قيادي سابق إلى النيابة استضاف “قانوني عربي” على نفقة الوزارة

أحال وزير الصحة د. باسل الصباح، قيادي سابق في الوزارة إلى النيابة العامة لتحريك الدعوي الجزائية ضد المتسببين في إهدار المال العام وضياع حقوق الوزارة المالية، إثر واقعة استضافة أحد الزائرين لوزارة الصحة بغير صفته الأصلية.

وتتلخص تفاصيل القضية، بقيام القيادي السابق باستضافة أحد أساتذة القانون من أحد الدول العربية بصفة طبيب للمشاركة في أحد المؤتمرات التي كانت تعقدها الوزارة في العام 2015 مع تحمل الوزارة نفقات إقامته وتذاكر سفره.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة المال العام أو التفريط في حقوق الوزارة المالية، مشيراً إلى مراجعة العديد من العقود للوقوف على مدى صحة الإجراءات في تنفيذها، وسيتم إتخاذ ما يلزم إذا تم اكتشاف أي عبث أو تقصير أو تجاوزات في تنفيذ أي منها.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الإحالة إلى النيابة جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في التعامل بكل حزم مع أي تجاوزات مالية أو شبهة تعدي على المال العام، وضرورة اتخاذ كافة السبل اللازمة للحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة.