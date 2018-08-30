تقدم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح جموع المشيعين عصر اليوم الخميس لتشييع الفقيدين الطالب ضابط هديب راشد السوارج والطالب ضابط فالح سعد العازمي من الدفعة 46سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
وحضر مراسم التشييع والعزاء سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ، وسعادة نائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ، وكبار قيادات الجيش .
ناصر الصباح يقدم واجب العزاء لذوي الطالبين الضابطين
تقدم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح جموع المشيعين عصر اليوم الخميس لتشييع الفقيدين الطالب ضابط هديب راشد السوارج والطالب ضابط فالح سعد العازمي من الدفعة 46سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
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