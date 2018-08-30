وفيات الخميس 30 أغسطس 2018

رضيه عيد زغير المطيري، أرملة زيد عواد المطيري، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: الرقة، ق1، ش6، م113، للنساء‍: جابر الأحمد، ق7، ش737، م603، ت: 66066004 – 90000010.

وليد عبدالله سيد عوض سيد علي، «52 عاماً»، شيع، للرجال: الجابرية، «حسينية البلوش»، للنساء: عبدالله المبارك، ق2، ش227، م31، ت: 97985115.

هديب راشد براك سوارج الرشيدي، «21 عاماً»، شيع، للرجال: أشبيلية، ق1، ش100، م5، للنساء: أشبيلية، ق1، ش106، م5، ت: 90907979 – 66556833.

نجاة خضير عجه، زوجة فهد مطر حنيتم الرشيدي، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: سعد العبدالله، ق7، ش828، م8، للنساء: أشبيلية، ق4، ش424، م26، ت: 97885907.