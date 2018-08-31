حظ بايرن ميونخ وشالكه يسيطر على صحف ألمانيا

سيطر الحديث عن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت بمدينة موناكو الفرنسية، على الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وتصدرت صورة جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، غلاف صحيفة “فوسبال بيلد”، التي عنونت “يجب أن يبقى”، في إشارة إلى رفض العرض المقدم من باريس سان جيرمان، والذي بلغت قيمته 40 مليون يورو.

وأبرزت الصحيفة، تأهل لايبزيج إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بفضل ركلة جزاء احتسبت في الوقت القاتل أمام زوريا لوهانسك الأوكراني، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات.

وحقق لايبزيج، الفوز بنتيجة 3-2، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وسلطت الصحيفة، الضوء على إمكانية عودة كيفن تراب، حارس باريس سان جيرمان، إلى فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت، بعدما تحول إلى خيار ثالث في البي إس جي، خلف جيانلويجي بوفون وألفونس أريولا.

وخصصت الصحيفة، مساحة من غلافها، للحديث عن قرعة دوري الأبطال، مشيرة إلى سهولة القرعة لبايرن ميونخ وشالكه.

من جانبها، استعرضت صحيفة “Westfalenpost”، المجموعات للفرق الألمانية، معنونة “حظ في القرعة لشالكه وللبايرن”

وفي السياق ذاته، عنونت صحيفة “Abendzeitung”، قائلة “مجموعة جيدة لبايرن ميونخ”.

وضمت مجموعة الفريق البافاري، كل من بنفيكا وأياكس وأيك أثينا، فيما وقع الأزرق الملكي مع لوكوموتيف موسكو وبورتو وجالطة سراي.

ووقع بوروسيا دورتموند، مع أتلتيكو مدريد وموناكو، وكلوب بروج، فيما يصطدم هوفنهايم بمانشستر سيتي وشاختار وليون.