إجراءات تركية جديدة لمواجهة أزمة تراجع الليرة

قالت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، إن تركيا خفضت مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية الليرة التي يتجاوز أجلها عام إلى صفر من عشرة في المئة، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن ضريبة الحيازة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام جرى تخفيضها إلى ثلاثة بالمئة من 12 في المئة، وأن الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى ستة أشهر جرى تخفيضها إلى خمسة في المئة من 15 في المئة، حسبما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.

وجرى رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16 في المئة بدلا من 15 في المئة. وقالت الجريدة إن هذا التغيير سيكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر.

وانخفضت الليرة بنسبة 4.11 بالمئة، أمس الخميس، حيث تم التعامل عليها بسعر 6.73 مقابل الدولار، واقتربت اكثر من أكبر انخفاض لها بلغته في أوائل الشهر الجاري،وهو 7.24 ليرة مقابل الدولار.

وفقدت العملة إجمالا ما يقارب 40 بالمئة من قيمتها منذ بدء العام.