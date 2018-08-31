دياز يرتدي عباءة رونالدو في الريال

أعلن نادي ريال مدريد، أنَّ ماريانو دياز، الوافد الجديد للفريق الملكي سيرتدي القميص رقم 7 في الموسم الجاري، بعد التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من أولمبيك ليون.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الجمعة، أن دياز سيرتدي قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن ريال مدريد، هذا الصيف، متجهًا إلى يوفنتوس.

وظهر ماريانو دياز، العائد لريال مدريد بتدريبات الفريق الملكي، صباح اليوم الجمعة، ضمن تحضيرات النادي، لمواجهة ليجانيس، غدًا السبت، في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد، على موقع التواصل تويتر، مقطع فيديو لدياز، خلال مرانه الأول، بعد عودته لصفوف الميرنجي.