حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 01 سبتمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 01 سبتمبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
الحرارة العظمى: 48°
الحرارة الصغرى: 33°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
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