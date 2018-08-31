حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 01 سبتمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 01 سبتمبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:

حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 48°

الحرارة الصغرى: 33°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.