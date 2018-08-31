“الطيران المدني” الكويتية : تشغيل رحلة اضافية للركاب الذين الغيت رحلات عودتهم من تبليسي

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية عن تشغيل رحلة إضافية فجر غد السبت إلى مدينة تبليسي في تمام الساعة 10ر03 صباحا بتوقيت المدينة لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في طريق العودة إلى الكويت.

وأوضح (الطيران المدني) في بيان صحفي اليوم الجمعة ان تشغيل هذه الرحلة رقم (KU1192) جاء بناء على طلب من حكومة الكويت وبالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية معربة عن رجائها بالتواصل مع القنصلية الكويتية في تبليسي على الهاتف التالي (00995568627160).

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري أعلنت الأسبوع الماضي أن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه إلى التنسيق بين وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني لتيسير أمور المواطنين في الخارج.

وأوضحت أنه بناء على تلك التوجيهات تم التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الكويتية في الخارج لاستقبال اتصالات المواطنين ممن تعطلت عودتهم جراء إلغاء رحلاتهم على شركة (الخطوط الوطنية) وتسهيل اجراءات عودتهم الى البلاد.