مدارس “التربية” الكويتية تستعد لاستقبال نحو 406 آلاف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد

تستعد وزارة التربية الكويتية لاستقبال نحو 406593 طالبا وطالبة بدءا من بعد غد الأحد بطلبة الصف الأول الابتدائي إضافة إلى دوام جميع العاملين بالمرحلة الثانوية ايذانا بانطلاق عام دراسي جديد.

وقال وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن مدارس الوزارة تستقبل بقية صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في الثالث من سبتمبر المقبل ومن ثم رياض الأطفال في الرابع من الشهر نفسه على أن تكتمل في التاسع من الشهر ذاته عجلة المراحل التعليمية بطلبة المرحلة الثانوية.

وأضاف الأثري أن اجمالي عدد طلبة وطالبات رياض الأطفال بلغ حتى الآن 43413 طالبا وطالبة فيما بلغ عدد الطلاب في المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية 172754 طالبا في حين يبلغ عدد الطالبات بنفس المراحل 190426 طالبة.

وأشار إلى أن اجمالي عدد المدارس يبلغ 833 مدرسة منها 200 رياض أطفال و324 مدرسة للبنات و112 مدرسة للبنين للمرحلة الابتدائية و197 مدرسة للبنين.

وكانت وكيلة الوزارة للتعليم العام فاطمة الكندري أكدت في تصريح صحفي سابق استكمال استعدادات الوزارة الأساسية والجوهرية بطاقمها الإداري والتعليمي وجاهزيتها لاستقبال العام الجديد.

وكانت وزارة التربية قامت بتمديد مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2018/2019 كفترة استثنائية حتى نهاية دوام الخميس 20 سبتمبر المقبل.

وتشهد معظم المناطق التعليمية في البلاد خلال العام الدراسي الجديد افتتاح مجموعة من المدارس الجديدة للبنين والبنات ولكل المراحل من رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية.