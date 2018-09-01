سفارة الكويت بلبنان تدعو المواطنين العائدين عبر “طيران الوطنية” إلى التواصل معها

بيروت – 31 – 8 (كونا) — دعت سفارة الكويت لدى لبنان مساء اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر عودة (بيروت-الكويت) عبر شركة (طيران الوطنية) إلى التواصل معها لإجراء الترتيبات اللازمة حول عودتهم بسبب إلغائها بعض رحلاتها.

وقالت السفارة في بيان إنه لضمان عودة الركاب الكويتيين بعد إلغاء (طيران الوطنية) بعض رحلاتها خصصت شركة (الخطوط الجوية الكويتية) رحلتين إضافيتين إلى الكويت غدا السبت على أن تكون أولوية السفر حسب الحجز.

وأكدت السفارة استعدادها تسهيل وترتيب كافة الإجراءات المتعلقة برحلة العودة والتواصل معها من خلال رقمي الطوارئ 0096171171441 009613072227 . (النهاية) ف ف