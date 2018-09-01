(الجامعات الخاصة) الكويتي: قبول 90 من طلبة الثانوية الانجليزية في البعثات الداخلية

أعلن الأمين العام بالامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور حبيب أبل اليوم السبت قبول (90) طالب وطالبة ضمن خطة البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية الانجليزية.

وقال الدكتور أبل في تصريح صحفي ان المقبولين ضمن خطة البعثات الداخلية من حملة الثانوية الانجليزية سيلتحقون في برامج البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول 2018/2019.

وأوضح انه على جميع الطلبة مراجعة الجامعات والكليات المقبولين بها لاستكمال اجراءات القبول والتسجيل وتسليم شهادة الثانوية الأصلية متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.