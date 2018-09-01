ليفربول ينجو بصدارة البريمييرليج من كمين ليستر

انفرد ليفربول مؤقتًا بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 2-1، اليوم السبت على ملعب “كينج باور”، في افتتاح الجولة الرابعة.

وأحرز هدفي المباراة كل من ساديو ماني (ق10) وروبرتو فيرمينو (ق45)، فيما سجّل رشيد غزال هدف ليستر (ق63).

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة من 4 مباريات، متفوّقًا بفارق 3 نقاط عن توتنهام وتشيلسي وواتفورد، فيما تجمّد رصيد ليستر عند النقطة السادسة.

وأجرى مدرب ليفربول يورجن كلوب تعديلًا وحيدًا على تشكيلته الأساسية، حيث لعب القائد جوردان هندرسون مكان نابي كيتا في خط الوسط، وتكوّن الثلاثي الهجومي كالعادة من محمد صلاح وماني وفيرمينو، أمّا مدرب ليستر سيتي كلود بويل فأجرى تعديلين، خرج من خلالهما كيليتشي إيهيناتشو وداني أماراتي، ليشارك كل من رشيد غزال ومارك ألبرايتون.

وأهدر ليفربول فرصة التسجيل المبكّر في الدقيقة الرابعة، عندما وضع صلاح الكرة أمام المرمى إلى فيرمينو الذي سدّد في مكان وقوف الحارس كاسبر شمايكل، قبل أن ترتد للدولي المصري الذي وضع الكرة بجانب القائم.

وانتظر ليفربول حتى الدقيقة العاشرة لافتتاح التسجيل بعدما راوغ الظهير الأيسر أندري روبرتسون مدافعين قبل أن يرسل الكرة أمام المرمى، ليتابعها ماني رغم مضايقة الدفاع في المرمى.

وحاول ليستر الضغط على مرمى ليفربول بعد تلقّيه هدفا، وسيطر حارس الفريق الأحمر أليسون بيكر بسهولة على محاولة من ديماراي جراي، الذي عاد في الدقيقة 27 بفرصة جديدة لكن كرته ابتعدت عن المرمى، ثم تبادل الفريقان السيطرة مع مرور الوقت، حتّى تمكّن ليفربول من مضاعفة تقدّمه في الدقيقة 45 برأسية من فيرمينو إثر ركلة ركنية نفّذها جيمس ميلنر.

وأبدى ليستر تحسّنا في نسبة استحواذه على الكرة في الشوط الثاني، وسدد جيمس ماديسون كرة سيطر عليها أليسون بسهولة بالغة في الدقيقة 50، وأبعد مدافع ليستر ويس مورجان تمريرة صلاح قبل أن يصل إليها ميلنر في الدقيقة 58.

ودخل إيهيناتشو في تشكيلة ليستر بدلا من ألبرايتون، وهو ما ساهم في تقليص الفارق بالدقيقة 63، بعدما ارتكب أليسون هفوة قاتلة في التعامل مع الكرة، حيث خطفها من أمامه ماديسون ومرّرها أمام المرمى إلى غزال الذي سدّدها في الشباك الخالية.

وأجرى ليفربول تبديلين دفعة واحدة من خلال خروج صلاح وهندرسون وإشراك شيردان شاكيري ونابي كيتا، فيما دخل الياباني شينجي أوكازاكي بتشكيلة ليستر مكان جراي، ومرّت رأسية ماني إثر ركلة ركنية بجانب مرمى صاحب الأرض في الدقيقة 82، ومرّت الدقائق الأخيرة متوتّرة دون أن ينجح ليستر في معادلة الكفّة.